Conte miglior leader mondiale contro la pandemia: battuta la Merkel. Sondaggio

Sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24

Conte ha gestito la pandemia del coronavirus meglio di Merkel e Xi Jinping. I numeri del sondaggio

Il premier Giuseppe Conte è il leader mondiale ad aver gestito meglio la pandemia nel proprio Paese. Lo rivela il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24.

Il presidente del Consiglio viene indicato dal 40,3% degli intervistati. Al secondo posto la cancelliera tedesca Angela Merkel (23%).

Ancora più staccati il presidente cinese Xi Jinping (9,0%), l’americano Donald Trump (2,5%), il francese Emmanuel Macron (1,6%) e il premier britannico Boris Johnson (0,5%). Per il 10,9% il leader più efficace non è nessuno dei precedenti, mentre l’11,7% non si esprime.