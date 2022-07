M5s, Conte: "Pd fa ammucchiata, mai alleati. Draghi voleva andare via"

Conte: "Di Maio ha abiurato a principi e valori Movimento"

Un'alleanza con il Pd? "Io non apro o chiudo. Non escludo un dialogo" nel futuro ma "ho parlato in termini generici", non di alleanza. Cosi' il presidente M5s Giuseppe Conte a Rtl 102.5. Alleanza con il Pd al voto? "Non ci sono possibilita' di rapporti con il Pd. Che rapporti si possono avere con una forza politica che sta chiudendo accordi con Brunetta, Gelmini, Renzi e Calenda? Questa e' un'ammucchiata", taglia corto l'ex premier.

Crisi governo, Conte: non l'abbiamo voluta, Draghi voleva andare via - "Noi non abbiamo voluto la crisi di governo, ma abbiamo posto dei temi per noi importantissimi". É quello che ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Non stop news su Rtl 102.5. "Di fronte a quei temi non abbiamo avuto risposta - ha aggiunto - . Draghi ha chiaramente manifestato di voler andare via" e "in Paralamento ha avuto toni sprezzanti e non certo di una persona che vuole rimanere".

Conte: oggi soluzione su doppio mandato, coerenza indispensabile - Sul limite del doppio mandato per le candidature M5s "la soluzione arriverà in giornata. Stiamo completando le valutazioni e gli scambi interni". Lo ha annunciato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, in collegamento con Rtl 102.5. Agli intervistatori che incalzavano sull'impegno preso con i cittadini a non andare oltre i due mandati, Conte ha risposto: "A fine giornata ci ricollegheremo e valuteremo il grado di coerenza del Movimento 5 Stelle". Dunque ci sta dicendo che non ci saranno deroghe? "Non mi faccia anticipare ma per noi la coerenza è indispensabile". E ha poi aggiunto: "Di Maio ha abiurato ai valori professati, dal doppio mandato in giù".



Conte: Di Maio ha abiurato a principi e valori Movimento - "Essere coerente con i principi e i valori costa un prezzo molto alto. Stiamo pagando la scissione. Di Maio ha abiurato ai principi e ai valori". Cosi' il presidente M5s Giuseppe Conte riferendosi al calo del Movimento 5 stelle nei sondaggi. "La scissione e' stato un momento di chiarezza", ha osservato l'ex premier a Rtl 102.5 sottolineando come "molti degli elettori che ci hanno votato non hanno condiviso la formula del governo di larghe intese".