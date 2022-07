Conte riunisce lo Stato maggiore: ipotesi dimissioni dei ministri 5 Stelle

Crisi di governo/ Draghi si è dimesso: ipotesi dimissioni dei ministri 5 stelle prima di mercoledì

I ministri M5S potrebbero dimettersi prima di mercoledì, quando sono in programma le comunicazioni di Mario Draghi alle Camere, dopo la decisione del premier do dimettersi. È l'ipotesi emersa nel corso di una riunione notturna tra Giuseppe Conte e lo Stato maggiore del Movimento, alla quale hanno preso parte - secondo quanto viene riferito - una quarantina di persone. Lo stato maggiore pentastellato è ormai riunito in modo quasi permanente. Conte è attualmente nella sede di via Campo Marzio impegnato in alcuni colloqui informali con alcuni ministri e i capigruppo.

Crisi di governo, Italia viva lancia una petizione online

"Siamo cittadini sconvolti dalle scelte del M5S che hanno portato alle dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio. I Cinquestelle hanno determinato irresponsabilmente una situazione assurda e contro l'interesse degli italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale. Chiediamo a Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un Governo di persone di sua stretta fiducia", questo il testo della petizione rilanciata da Italia Viva a favore di Draghi dal titolo "Resti a Chigi".

"Abbiamo chiesto al Presidente del consiglio di continuare il proprio impegno al governo e faremo tutto quello che possiamo per continuare ad avere Draghi alla guida del Paese con o senza il Movimento cinque stelle" ha detto Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, a "Radio anch'io" su Radio1 Rai.

"Dopo che il Movimento 5stelle ha aperto la crisi, non votando la fiducia ma lasciando ben attaccati alle poltrone la delegazione grillina, lo spread è salito. Così - ha spiegato - si mettono a rischio i soldi degli italiani, investimenti importanti, i 200 miliardi del Pnrr che servono a creare posti di lavoro e far ripartire il Paese. Abbiamo bisogno delle riforme del governo Draghi e di una legge di bilancio che fermi l'inflazione che pesa sul costo della vita degli italiani. Non possiamo perdere tempo dietro alle sceneggiate del movimento 5stelle".

Crisi di governo, Tajani: "Draghi senza M5s potrebbe essere un'ipotesi"

Un governo Draghi senza il Movimento 5 Stelle "potrebbe essere un'ipotesi" se il premier "ci ripensa. Ma naturalmente è un'ipotesi che deve essere valutata chiarendo quali sono le cose che bisogna fare da qui alla fine della legislatura. Se poi il Pd e il M5s vogliono accelerare i tempi e andare al voto se ne assumono la responsabilità".

Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato a SkyTg24. "Dovremo però, prima di fare un dibattito in Parlamento - ha avvertito Tajani -, fare una verifica tra le forze che hanno sostenuto il governo Draghi per fare chiarezza. Se Draghi decide di rinunciare alle dimissioni dev'esserci un chiarimento. Per noi la possibilità di partecipare a un governo con un Movimento 5 Stelle che fa ricatti un giorno si e l'altro no, è un periodo ipotetico dell'irrealtà: basta ricatti, basta pugnalare Draghi".

Crisi di governo, Renzi: "Draghi è uno statista, Conte stagista"

"Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese. Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. Costringere Draghi a dimettersi è l'ultima infamia. Ed è una infamia che ci indebolisce anche in politica estera: su certi temi Draghi è uno statista, Conte uno stagista".

Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi nella sue enews. Quindi l'ex premier aggiunge: "Ci sarebbero molte cose da dire. Su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, crisi energetica, migrazioni, siccità. Nel bel mezzo di una guerra, si capisce. Ma non è tempo di parole. Ora bisogna agire".

Domani si terrà l'Assemblea Nazionale #007 di Italia Viva al Teatro Sala Umberto di Roma mentre "oggi si riuniscono i gruppi parlamentari che si rivedranno anche martedì prima della discussione in Aula. Non sono mai stato così orgoglioso della battaglia in solitaria per mandare a casa Conte e portare Draghi a Palazzo Chigi. Ora serve un nuovo sforzo per evitare che l'esperienza di Draghi termini per colpa di Conte e dei grillini", conclude.

Crisi di governo, Meloni: "Basta giochi di palazzo"

"'E' da irresponsabili andare al voto ora'. Dissero quelli che in piena crisi economica, tra pandemia e rincari di ogni tipo, continuano a tenere paralizzata l'Italia tra liti e smanie di potere. Irresponsabili sono loro. Basta scuse, basta giochi di palazzo: elezioni subito". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.