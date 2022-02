Open, il Pd vota per salvare Renzi. Ma Conte annuncia il no dei 5 Stelle

Covid, Conte: M5s ha chiesto a Draghi valutare revisione misure



Open, Conte: M5s vota no a conflitto Senato a difesa suoi principi - "Il voto non è contro Renzi ma a favore dei principi del Movimento che ritengono che politici devono difendersi nei processi non dai processi, perciò voteremo contro per difendere i nostri valori e principi. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s, a proposito della votazione dell'aula del Senato sulla richiesta di Matteo Renzi di sollevare un conflitto di poteri davanti alla Consulta con la Magistratura per l'operato nell'inchiesta su Open a suo carico.

Open: da Pd ok a relazione giunta su conflitto attribuzione - Il Partito Democratico in Aula al Senato votera' a favore della relazione della Giunta per le Immunita', sul conflitto di attribuzione contro i Pm fiorentini per il caso della Fondazione Open, che vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, indagato per finanziamento illecito. Lo si apprende al termine dell'ufficio di presidenza del gruppo dem in Senato. Secondo la relazione della Giunta i messaggi scambiati su Whats App nel 2018, quando Renzi era senatore, vanno considerati come fossero corrispondenza: per questo i magistrati avrebbero dovuto chiedere preventiva autorizzazione prima di acquisirli.



LE ALTRE DICHIARAZIONI DI CONTE

Russia-Ucraina, Conte: "Putin da condannare assolutamente" - "C'è il rischio di una escalation con l'iniziativa di Mosca che segna un innalzamento del livello critico non in linea con la iniziativa di Minsk quindi è da condannare assolutamente". Così a Giuseppe Conte leader M5s sulla posizione di Putin nella crisi a Ucraina. "Bisogna scongiurare una guerra che non sarebbe accettabile ancora di più dopo due anni di pandemia sarebbe una tragedia, un disastro. L'Ue deve rispondere con una sola voce in modo compatto. Noi M5s siamo favorevoli alle sanzioni allo studio - ha detto l'ex premier - un inasprimento ci sta tutto. È importante e Italia c'è l'ha nel dna, di essere promotrice di una linea di dialogo che non va mai abbandonata. Una guerra è impensabile".

Ucraina, Conte: Draghi a Mosca? Finestre diplomatiche siano aperte - Il Premier Mario Draghi deve andare a Mosca? "Il dialogo è sempre da assecondare, tutte le finestre diplomatiche vanno tenute aperte". Lo ha detto Giuseppe Conte leader M5s, incontrando i giornalisti fuori dalla sede del Movimento a Roma. Conte ha sottolineato che "la prospettiva di una escalation della crisi Ucraina rischia di rendere più drammatico il caro bollette". Inoltre sulla informativa del governo in Parlamento ha aggiunto "domani è opportuno che il governo riferisca perché tutti, Parlamento e cittadini possiamo seguire l'andamento della crisi Ucraina".

Covid, Conte: M5s ha chiesto a Draghi valutare revisione misure - "Sulle misure anti Covid abbiamo fatto una riunione congiunta con i parlamentari M5s, noi pensiamo che non si devono rincorrere i sondaggi che possono cambiare, il criterio è l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure. Perciò ho detto a Draghi e invitato il governo a valutare, alla luce della curva epidemiologica che è meno preoccupante, una revisione delle misure ma con un piano e una programmazione non con un emendamento". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s, parlando con i cronisti nei pressi della sede del Movimento a Roma.

Ue, Conte: al Governo ho dimostrato che non serviva ricorrere al Mes - "Quando ero presidente del Consiglio ho risposto decine di volte sul Mes, mi ricorda i vecchi tempi quando abbiamo dimostrato che quando si governa con equilibrio e ragionevolezza le urgenze non sono tali e invece che trenta miliardi abbiamo portato a casa 209 miliardi senza ricorrere a Mes. Comunque se ne discuterà in Parlamento". Così Giuseppe Conte, leader M5s, interpellato dai cronisti vicino alla sede del Movimento a Roma.