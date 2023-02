Conte si aggancia al caso dell'ingegnera Ornela Casassa e lo strumentalizza

Casassa segretaria del Pd? Metterebbe in difficoltà Elly Schlein

Ornela senza doppia elle Casassa, chiavarese di 27 anni, ha montato su tutta una storia, invero abbastanza confusa, perché lei ingegnera edile, alla fine del suo tirocinio ingegneristico ha rifiutato i 900 euro lordi in partita iva che le avevano proposto per lavorare perché troppo poco, rispetto ai 750 euro che già prendeva nel praticantato. A quanto pare, dopo il suo sdegnato rifiuto, le hanno accettato la sua prima proposta di "1200-1300" euro, la cifra precisa non la sa perché sottoposta ad entanglement quantistico e quindi oscilla a seconda dell’inclinazione da cui la si guarda.

Ma i datori di lavoro le hanno detto che avrebbero dato la stessa cifra anche all’altra sua collega che però, fellona, aveva invece avuto il torto di accettare subito. A questo punto ha detto che non era giusto perché lei prima aveva rifiutato e quindi non aveva diritto ad avere lo stesso trattamento che lei, novella Pulzella d'Orléans, aveva conquistato sul campo. E poi la chiosa degna di Cofferati: "Altrimenti chi non può rifiutare, è costretto ad abbassare l'asticella. Ecco cosa dovrebbe fare la sinistra: deve far capire che dobbiamo smettere di abbassare l'asticella. Nel lavoro dobbiamo smettere di abbassare l'asticella".



Quello che però sembra un ragionamento di alto sindacalismo sociale della ragazza in realtà si chiama banalmente contrattazione ed è una modalità naturale nella gestione dei rapporti di lavoro. Tu mi proponi x io ti chiedo y e poi ci mettiamo d’accordo su z. Nessuna impresa eccezionale, quindi. Anzi la norma. Forse la sua inesperienza le ha fatto pensare di avere ottenuto la luna, ma si tratta di una cosa che avviene tutti i giorni da millenni. Naturalmente -siccome la ragazza è furba- ha messo un video su Tik Tok in cui racconta la cosa in una cena che ha preso 1,5 milioni di visualizzazioni, diventando, come si dice, virale.