Conte: "Subito scostamento di bilancio. Un particolare augurio a Mattarella"

Conte, il video su Facebook di fine anno: "necessari ristori per discoteche, locali e altre attività"

"Dobbiamo guardare la realtà in faccia, guardarla senza indorare la pillola. Quando si chiedono sacrifici alle persone, bisogna anche saper dare. Il governo deve fare la sua parte". A dirlo è Giuseppe Conte, presidente del M5s, in un video su Facebook. "Mentre parlo ci sono gestori di discoteche, di locali, di strutture che devono chiudere nonostante avessero predisposto tutto il necessario per continuare le loro attività. Vanno subito stanziati ristori e dato un segnale concreto di vicinanza", ha spiegato. "La sopportazione è al limite, il sostegno non può mancare", ha aggiunto Conte.

"Sta per iniziare il nuovo anno. Dobbiamo parlarci apertamente: il colpo di coda dell'ultima variante del virus sta mettendo in difficoltà il Paese. Il M5s sa cosa è la prima cosa da fare nel 2022, aiuti immediati ai cittadini. Lo Stato deve farlo velocemente. Il governo deve fare la sua parte, il M5s non transige: servono subito interventi massicci e un nuovo scostamento di bilancio".

Quirinale, Conte: un augurio a Mattarella

"Un particolare augurio al Presidente Mattarella per tutto quello che ha fatto sin qui per noi". Con queste parole si conclude un messaggio di auguri di fine anno del leader M5s, Giuseppe Conte.