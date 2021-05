Copasir, la Lega non sostituisce i dimissionari. Scontro con FdI

Scontro senza precedenti sul Copasir, il comitato parlamentare di controllo sull'attività dei servizi segreti. I presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Casellati - su sollecitazione, guarda caso, di Fratelli d'Italia - hanno inviato una lettera ai capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari in cui chiedono di indicare i due nomi per il Copasir, in sostituzione di Raffaele Volpi, che era presidente, e il senatore Polo Arrigoni, entrambi dimissionari. In questo modo si reintegrerebbe il plenum del Comitato. Dopo poco meno di un'ora, e al termine di un rapido consulto con il segretario Matteo Salvini, è arrivata la risposta dei capigruppo del Carroccio. "Ci siamo impegnati a garantire il funzionamento del Copasir, ma a differenza di altri le dimissioni non le diamo per scherzo. Contiamo sulle dimissioni di tutti i membri del Comitato, così da ricostruirlo e affidarne la presidenza all'opposizione. L'attuale organismo non risponde ai criteri di legge", affermano Molinari e Romeo.



Si va dunque allo scontro, come anticipato ieri da Affaritaliani.it (clicca qui per leggere l'articolo). Uno scontro che cela una tensione sempre più alta tra la Lega e Fratelli d'Italia. L'obiettivo di Salvini è quello di arrivare a un nuovo Copasir nel quale cinque membri su dieci sono di Fratelli d'Italia che far emergere quello che considera un errore politico di Giorgia Meloni. FdI chiede invece che l'attuale Copasir elegga un presidente dell'opposizione, ovvero Adolfo Urso, attuale vicepresidente e unico esponente della minoranza. Ma il Carroccio ribatte che non sarebbe l'elezione non rispetterebbe il criterio della segretezza in quanto Urso, unico dell'opposizione, sarebbe ovviamente eletto senza alcuna competizione. A questo punto Salvini tira dritto ("si devono dimettere tutti", ribadiscono dalla Lega) e si va verso la clamorosa assenza dei rappresentanti leghisti con il Copasir che lavorare con otto membri su dieci e senza il primo partito nei sondaggi. Pd, M5S e Forza Italia - su questo punto specifico - sono schierati dalla parte dei presidenti delle Camere e di FdI ritenendo quella della Lega una forzatura delle regole democratico. E' del tutto evidente che questa situazione di tensione tra i due principali partiti del Centrodestra non aiuterà la coalizione a trovare un accordo sui candidati alle prossime elezioni comunali.