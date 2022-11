Copasir, rinviata l'elezione di Guerini (Pd)

Manca ancora l'accordo Pd-M5S



Nuovo rinvio per la costituzione del Copasir. La seduta prevista per oggi, “d’intesa con il presidente del Senato non avrà luogo. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è nuovamente convocato per procedere alla propria costituzione martedì 6 dicembre alle 14”. Lo ha comunicato la presidenza della Camera in aula a Montecitorio. Alla Camera le opposizioni hanno espresso la loro preoccupazione sulla decisione di rinviare la seduta per la costituzione del Copasir. Manca ancora l'accordo Pd-M5S, non sul nome di Lorenzo Guerini - ormai sicuro - ma sul nome pentastellato che dovrà andare alla Vigilanza Rai. Giuseppe Conte punto su Riccardo Ricciardi, ma servono i voti del Centrodestra e il vice dell'ex premier non è amato per niente da Lega e FdI. Tutto rinviato, dunque.

Matteo Richetti (Az-Iv) ha ricordato la delicatezza dei temi di cui si occupa la stessa commissione augurandosi che il rinvio non si ripeta. Nicola Fratoianni (Avs) ha parlato di fatto “grave” ricordando che questa è una “commissione importantissima” e deve assicurare che “tutti i gruppi parlamentari abbiano una rappresentanza”. E’ una “questione seria che va affrontata una volta per tutte”. Così Federico Fornaro (Pd-Italia democratica e progressista): “ricordo all’Aula che il Copasir è una commmissione particolare ed è l’unica che ha l’obbligo di costituzione entro una certa data e la invito a portare al presidente della Camera questa nostra preoccupazione” e che si tratti di un “ultimo rinvio”.