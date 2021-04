Coprifuoco, il Pd 'gela' Salvini: "La decisioni vanno rispettate"

"Secondo il Pd le scelte assunte dal governo vanno rispettate". E' secca e categorica la risposta ad Affaritaliani.it di Sandra Zampa, responsabile Salute dei Dem ed ex sottosegretaria alla Salute nel governo Conte II, alla domanda se per il Pd sia possibile passare a breve al cosiddetto coprifuoco alle ore 23, come chiesto dalle regioni e soprattutto dalla Lega. E' evidente che dal Partito Democratico e da Enrico Letta non arriva nessuna apertura nei confronti delle richieste di Matteo Salvini.



La posizione del Pd fa tornare alta la tensione nell'esecutivo. Un'ipotesi di compromesso era quella di far scattare il coprifuoco alle 23 o dal 17 maggio o dal primo giugno, ma i segnali che arrivano dal Nazareno preoccupano i leghisti. D'altronde, il Pd è sempre stato al fianco del ministro della Salute Roberto Speranza nel massimo rigore e nel preciso rispetto dei dati scientifici. Al momento, quindi, la decisione del Consiglio dei ministri è tutti a casa alle 22 e questa rimane. Nel Movimento 5 Stelle le posizioni sono più differenziate. Il viceministro alla Salute Piepaolo Sileri, ad esempio, non ha escluso il passaggio al coprifuoco alle 23 in breve tempo, ma altri come il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli difendono a spada tratta la misura appena varata dall'esecutivo Draghi.



Forza Italia e i renziani di Italia Viva escludono che per tutta la stagione il coprifuoco possa restare alle 23, ma non intendono seguire la Lega nella battaglia politica fino all'astensione. E' vero però che in Parlamento, soprattutto al Senato, l'asse Centrodestra-Italia Viva potrebbe rendere le restrizioni meno rigide, numeri alla mano, anche se alla Camera Pd e M5S, più LeU, sono maggioranza. Il timore, quindi, è quello di un'empasse: se non si arriva a un compromesso, al quale comunque si sta lavorando, i due rami del Parlamento potrebbero esprimersi in senso opposto portando alla paralisi.