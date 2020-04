Coronavirus,Di Maio rassicura Trump-Colle: “Aiuti Cina?Geopolitica non cambia"

Coronavirus, Di Maio: “Provenienza aiuti non cambia geopolitica”

“Lotta al coronavirus e geopolitica sono su piani separati” continua Di Maio spiegando che "la questione del fatto che possa cambiare la geopolitica per gli aiuti che stiamo ricevendo, e mi posso permettere è un film solo italiano. Arrivano da Cina, Cuba, Russia. Ma se a Cremona c'è stata la possibilità di impiantare un ospedale da campo militare è stato grazie agli Usa". La lotta all'epidemia "non è una questione di geopolitica. Se devo salvare vite, non mi pongo il problema da dove arrivino gli aiuti, se da un Paese comunista, europeista o sovranista".

Coronavirus, Di Maio: “In Ue trattativa più difficile mai fatta”

Quella che si profila "a livello europeo è la trattativa più difficile che abbiamo finora affrontato" ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta ad Agorà su Raitre parlando degli interventi economici anti-coronavirus. "Questa crisi sembra essere molto peggior di quella del 2008-2009. E' una crisi senza precedenti che dobbiamo affrontare con strumenti senza precedenti".

Coronavirus, Di Maio: “Non esiste Unione europea senza Italia”

"Non esiste un'Unione europea senza l'Italia" ha poi aggiunto il leader pentastellato. "Se cade uno, cadono tutti, si innesca un effetto-domino. Deve essere chiaro che non stiamo chiedendo che altri ci paghino il debito, quello lo abbiamo pagato e continueremo a pagarcelo da soli. Ma vale anche per l'economia quello che ha detto papa Francesco: nessuno si salva da solo".

Coronavirus, Di Maio: “Su uso mascherine decidono regioni e comuni”

Poi Di Maio torna su uno dei temi più discussi in queste settimane: l’uso delle mascherine. "Il dottor Borrelli ha chiarito che l'uso delle mascherine in base a ordinanze va osservato". Il ministro ha spiegato che le regole si adattano allo stato di necessità: "Governatori e sindaci del territorio hanno situazioni diverse. Io non posso mettermi nei panni di chi vede i suoi cittadini nelle bare sui camion militari. Massima responsabilità per governatori e sindaci" che hanno la possibilità di modulare le norme di comportamento contro l'epidemia. Ha concluso.