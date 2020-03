Coronavirus, Gualtieri: "Ora dl da 3,6 mld". Ma c'è il caso suppletive

"Siamo pronti per la fase due: entro venerdi' prossimo vareremo un nuovo decreto legge per il sostegno dell'occupazione e dei settori piu' colpiti dagli effetti del coronavirus: sara' un pacchetto da 3,6 miliardi di risorse eccezionali e aggiuntive". Lo dice a 'Repubblica' il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando delle misure per l'emergemza coronavirus. "Poi, se serve, scattera' la fase tre: da martedi' prossimo avviero' una discussione con i miei colleghi europei per studiare un piano straordinario e coordinato dalla Ue", aggiunge Gualtieri, convinto che la Commissione europea concedera' la flessibilita' necessaria: quella di 3,6 miliardi "e' una cifra coerente e sostenibile, calcolata con criteri oggettivi e commisurata alle esigenze reali. Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta".

DEIDDA (FDI): IL MINISTRO GUALTIERI NON RISPETTA IL SILENZIO ELETTORALE. ARROGANTE E SCORRETTO"

Il Ministro dell'Economia Gualtieri forse fa finta di non sapere che è candidato al Parlamento italiano nelle elezioni suppletive che si svolgono oggi a Roma non rispettando il silenzio elettorale e concedendosi ad interviste e dichiarazioni (oggi su Repubblica) che dimostrano, chiaramente, la sua condotta estremamente scorretta e arrogante. Qualche democratico gli spieghi che le regole valgono per tutti, anche per un tecnocrate", lo dichiara in una nota Salvatore Deidda, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa della Camera dei Deputati.