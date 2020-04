Coronavirus, lo 'stupidario' del Pd sul virus: tutte le loro frasi idiote

“Mi costringerete ad andare al cinese per una questione di principio”

(Fausto Raciti, parlamentare del Pd – 02/02/2020)

“Il contenimento del virus è la battaglia più importante. Ma contenere significa anche non permettergli di cambiare oltre la misura del giusto il nostro stile di vita e di affondare la nostra economia”

(Fausto Raciti, parlamentare del Pd – 26/02/2020)

“Singor Coronavirus, fornisca le sue generalità”

(Fausto Raciti, parlamentare del Pd - 26/02/2020, commentando una frase del Presidente della Regione siciliana “La rabbia di Musumeci: per i controlli io avrei schierato i Carabinieri”)

“Parola d’ordine: normalità! Un aperitivo a Milano, ho raccolto l’appello lanciato dal sindaco Sala e dal Pd Milano. Non perdiamo le nostre abitudini, non possiamo fermare Milano e l’Italia. La nostra economia è più forte della paura: usciamo a bere un aperitivo, un caffè o per mangiare una pizza. Coraggio, reagiamo e uniti ce la faremo!”

(Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del Pd - 27/02/2020)

“Ora è chiaro a tutti. Al contrario di tante sciocchezze dette in questi anni, la verità è che senza Europa non ce l'avremmo mai fatta. L'Europa ora non deve fermarsi ma andare avanti e diventare protagonista nella difesa dal coronavirus e della ricostruzione delle economie”

(Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del Pd – 21/03/2020)

“Oggi ho scelto di pranzare in un ristorante cinese di Bergamo. Non ci vado molto spesso, ma oggi volevo dare, insieme ai colleghi della Giunta comunale e al consigliere delegato alle nuove cittadinanze Roberto Cremaschi, un segnale di vicinanza alla comunità cinese di Bergamo, composta da più di 1300 persone, in questo momento così difficile. Il nostro piccolo gesto di solidarietà vuol essere un segnale: non c’è nulla di cui aver timore. Evitiamo che ai problemi veri, quelli legati alla malattia che si è diffusa in Cina, debbano sommarsi anche quelli generati solo dal pregiudizio”.

(Giorgio Gori, Sindaco Pd di Bergamo – 11/02/2020)

“Bergamo non ti fermare! Sono convinto che un virus non fermerà Bergamo, né oggi né in futuro, e noi che amiamo questa città dobbiamo ridarle presto coraggio e vivacità. Con questo spirito stasera ho proposto a mia moglie Cristina di venire a cena da Mimmo (un classico per noi bergamaschi): per passare una bella sera insieme e dare un piccolo segnale: per dire a noi stessi, e per dire a tutti, FORZA BERGAMO!”

(Giorgio Gori, Sindaco Pd di Bergamo – 26/02/2020)

“La città va avanti, guai a fermarsi. Nervi saldi, seguiamo tutte le prescrizioni, ma non c' è motivo per non uscire di casa”

(Giorgio Gori, Sindaco Pd di Bergamo – 05/03/2020) “Milano non si ferma!”

(Beppe Sala, Sindaco Pd di Milano – 27/02/2020)

“Alcuni cittadini mi chiedono di chiudere gli uffici pubblici. E allora perché non gli stadi? O le aziende? O i negozi? Che differenza c’è? Stiamo seguendo questa crisi sanitaria con responsabilità, non sottovalutiamo niente, ma non vogliamo neppure fomentare allarmismi”

(Beppe Sala, Sindaco Pd di Milano – 22/02/2020) Gaetano Montalbano