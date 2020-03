Coronavirus: M5S "Scarsi controlli in Sardegna, si rischia l'assalto"

Coronavirus: Sardegna come 'porto sicuro' rischia l'assalto per falla nella sicurezza

"La Sardegna rischia di essere presa d’assalto, poiché ritenuta un 'porto sicuro', da parte di migliaia di persone che ancora oggi non vengono sottoposte ad alcun tipo di controllo. La nostra Regione rischia di pagare a carissimo prezzo questa enorme falla nella sicurezza". L'allarme è della capogruppo in Consiglio regionale del M5S, Desirè Manca, del Nord Sardegna. "Non possiamo guardare la nostra debole rete sanitaria collassare", afferma: "Il presidente Solinas inizi a far sentire la propria voce ai cittadini sardi e spieghi subito com’è stato possibile che ancora oggi non venga eseguito alcun tipo di controllo sui passeggeri che stanno sbarcando nei porti del Nord dell’isola da navi e traghetti stracolmi. Abbiamo sentito le testimonianze dei residenti, abbiamo visto le immagini che parlano da sole: auto cariche di generi alimentari e grandi box montati sulla cappotta. Queste persone provenienti da chissà quale provincia d’Italia sono libere di circolare senza che sia stato effettuato neanche il controllo della temperatura con i termoscanner, obbligatorio negli aeroporti da settimane”.

Continua la capogruppo del Movimento 5 Stelle

“Apprendiamo dagli organi di informazione – continua la capogruppo dei Cinque stelle - che i passeggeri sbarcati dalle navi attraccate a Porto Torres e Golfo Aranci non sono stati sottoposti a controlli. Di giorno in giorno il numero dei presenti sull’isola sta aumentando a dismisura. Sappiamo che tante seconde case, da Nord a Sud dell’Isola sono state aperte in questi giorni. Tantissimi sardi residenti stabilmente nella Penisola sono tornati in Sardegna, tantissimi proprietari di villette al mare si sono rifugiati da noi. Ma l’esodo dal Nord deve essere contenuto e controllato. Dobbiamo limitare la diffusione dell’infezione e non possiamo permetterci neanche un caso di contagio dovuto a negligenza o inefficienza da parte della macchina amministrativa