Coronavirus, Salvini: "Chiudere subito tutto da Nord a Sud. No scelte a metà"

"Che cosa aspetta il governo a mettere in sicurezza la salute di tutti gli Italiani, da Nord a Sud?", afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini commentando l'ipotesi di ulteriori restrizioni da attuare in Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Noi abbiamo raccolto le proposte concrete, per la sanità e per l’economia, di medici, sindaci, governatori, imprenditori e lavoratori. Chiudiamo subito tutto quello che non è vitale e strategico, e poi ripartiamo tutto insieme più forti di prima. Ogni giorno perso è un disastro, non è il momento della paura, dei dubbi e delle scelte a metà", dichiara l'ex vicepremier ed ex ministro dell'Interno.



Per quanto riguarda i provvedimenti economici, Salvini afferma: “Dopo giorni di proposte e insistenze da parte nostra, noto con piacere che i miliardi che il governo vuole spendere erano 3, poi 7, poi 10, oggi pare 12. Tutto quello che serve, a ogni costo, per aiutare l’Italia a guarire e ripartire".