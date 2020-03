Coronavirus, Sassoli: "Germania sia più chiara. Mes? Sì, ma senza distinzioni"

Il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, intervistato dal Corriere della Sera, chiede "chiarezza" ai governi europei sulle decisioni per la ricostruzione post Covid-19. "Penso che alcuni Paesi non abbiano ancora percepito il senso della catastrofe che incombe e non si rendano conto della gravità della situazione per loro stesse economie", spiega Sassoli. "L'Olanda si avvantaggia molto del mercato unico ma se questo dovesse crollare quale sarebbe il prezzo per i cittadini olandesi? Dal governo tedesco ci aspettiamo una parola di chiarezza", aggiunge. Sulle affermazioni della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il presidente dell'Europarlamento osserva che "il suo chiarimento è stato apprezzato anche dalle autorità italiane". "Abbiamo bisogno di conoscere le valutazioni di tutte le istituzioni - conclude Sassoli -. È importante che la discussione in corso porti a trovare soluzioni con fantasia e flessibilità, intorno a un grande Piano Marshall per la ricostruzione dopo la crisi", aggiunge Sassoli. Il Mes? "Va bene ma senza condizioni".