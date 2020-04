Coronavirus, speranza per gli industriali: "Conte possibile qualche apertura"

Coronavirus, Conte: "Possibile qualche apertura entro aprile"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista alla Bbc ha invitato ancora una volta a "non abbassare la guardia" e ha spiegato che "il blocco nazionale, imposto il 9 marzo, potra' essere allentato solo gradualmente". "Dobbiamo scegliere i settori in grado di riavviare la loro attivita'. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare ad allentare alcune misure gia' entro la fine di questo mese", ha affermato il capo di governo.

Coronavirus, Conte a Bbc: "Progetto Ue rischia fallimento"

Il progetto dell'Unione europea "rischia di fallire nella crisi del coronavirus". Ha aggiunto Conte. "L'Ue deve agire in modo adeguato e coordinato per aiutare i Paesi più colpiti dal virus. Deve affrontare "il più grande test dalla Seconda Guerra mondiale". Il capo di governo italiano ha sottolineato che i leader europei "si trovano davanti a un appuntamento con la storia che non possono mancare". "Se non cogliamo l'occasione per dare nuova vita al progetto europeo, il rischio di fallimento è reale", ha insistito.

Coronavirus, Conte: "Se tornassi indietro rifarei tutto"

"Tornando indietro, rifarei lo stesso" rispondendo ai critici, sempre sulla Bbc, che le restrizioni annunciate nei primi giorni erano lente e frammentarie. "Abbiamo un sistema completamente diverso dalla Cina. Per noi limitare fortemente le libertà costituzionali e' stata una decisione fondamentale che abbiamo dovuto considerare con molta attenzione", ha spiegato il capo di governo. "Se all'inizio avessi suggerito un blocco o limiti dei diritti costituzionali, quando c'erano i primi cluster, la gente mi avrebbe preso per pazzo", ha aggiunto.