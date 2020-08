Covid-19 non circolerà Festival nazionale dell’Unità per rispetto del Pd

Il Festival nazionale dell’Unità-Quotidiano fondato da Gramsci, defunto da anni-inizierà a Modena il 26 agosto. Sarà preceduto e seguito dalle Feste dell'Unità, in tutte le città del Paese. Tali iniziative saranno aperte a tutti?

Lì il Covid-19 non circolerà, per rispetto nei confronti del Pd, ex “partitone rosso”, che (S)governa il Paese con i grillini ?....

Il virus, da sempre antifascista e democratico, si fermerà, educatamente, fuori e non entrerà a disturbare?

Intanto Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera, tifoso dell’Inter, su Twitter, ha scritto: “Così va il calcio: metti Gagliardini al posto di Eriksen e arrivi in vetta”.

A differenza del premier, Giuseppi Conte, l’esoso e fumantino, ma valido, tecnico dell’Inter, Antonio Conte, pugliese come il capo pro-tempore del governo, ha seguito lo slogan di Matteo Salvini “Prima gli italiani”. E i risultati gli hanno dato ragione....