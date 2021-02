"Covid, stop alle fughe in avanti. Ora Speranza aggiusti la tempistica"

Intervista di Affaritaliani.it al senatore del Partito Democratico Dario Stefàno, presidente della Commissione Affari europei di Palazzo Madama



Il ministro della Salute Roberto Speranza ha sbagliato comunicando solo domenica alle ore 19 lo stop allo sci mettendo in ginocchio tutta l'industria dello sport invernale?

"Il ministro Speranza ha svolto un grande lavoro, per niente semplice, nel periodo pandemico che abbiamo vissuto e che, ricordo, è ancora in corso. Al netto di ciò, si pone un tema di metodo. Occorre trovare un punto di caduta che tenga in giusto conto il fattore tempo - la tempistica - con le esigenze di natura sanitaria e di programmazione economica, per evitare che quest'ultime si trovino "travolte" all'ultimo dalle misure di contenimento, che rimangono necessarie".

Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, ha chiesto un lockdown totale. Non farebbe bene a parlarne prima con il ministro?

"Dirò una cosa lapalissiana, ma credo serva farlo: i consulenti scientifici dei ministri non parlano alla stampa, ma al ministro. È una regola fondamentale per chi vive il privilegio e con esso la responsabilità del rapporto di collaborazione con le istituzioni".

Secondo lei, Ricciardi rappresenta la posizione di Speranza?

"Al contrario, è il ministro Speranza che deve costruire la posizione del ministero anche sulla base delle valutazioni che i suoi consulenti sono tenuti a elaborare e fornire. Senza, dunque, anticiparle alla stampa, determinando quotidianamente un clima di incertezza, allarmismo e confusione".

Che cosa pensa delle ultime uscite del Cts? Andrebbe integrato con altre figure?

"Il Cts risponde alla medesima funzione di supporto tecnico-scientifico utile alla determinazione delle misure che il governo è chiamato ad adottare. Nel Cts si compongono infatti le indicazioni che derivano dalle molteplici competenze coinvolte, proprio al fine di tenere insieme e in considerazione aspetti diversi, che si riflettono in altrettanti campi, per offrire al governo una lettura articolata e completa delle decisioni da assumere e alle misure da attuare".