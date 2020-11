Covid, Toti: “Se tendenza confermata, chiediamo al governo la zona gialla”

Covid, Toti: "Se tendeza confermata, ritorno in zona gialla"

"Questa settimana sarà determinante: la curva del contagio sta scendendo e se questo andamento si confermerà e gli ospedali torneranno a prendere fiato, chiederemo al Governo di essere inseriti nella zona gialla". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, parlando dell'andamento dell'epidemia Covid. "Impegniamoci per la nostra salute, per chi lotta in prima linea dentro e fuori dagli ospedali, per chi aspetta di tornare al lavoro per mantenere la propria famiglia - l'appello del governatore -. Tutti possiamo fare la nostra parte, coraggio Liguria”.

Sulla questione ristori, Toti chiede al governo velocità anche per chi non è in zona rossa: “Oltre ai numeri del virus, ci preoccupano quelli della povertà, quelli di chi sta soffrendo dal punto di vista economico a causa di questa pandemia. Su questo fronte, come Conferenza delle Regioni avevamo fin dall’inizio chiesto che, in questa seconda ondata, i ristori fossero rapidi e completi: è necessario tenere conto non solo delle zone rosse, ma anche di tutti gli altri che stanno facendo sacrifici e si stanno impegnando, come accade nelle regioni arancioni come la Liguria”.