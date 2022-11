Covid Zampa (Pd) "da Gemmato toppa peggio del buco, presenterò interrogazione"

Covid, Sandra Zampa (Pd): "Da Gemmato toppa peggio del buco, presenterò interrogazione"

La querelle politica nei confronti del sottosegretario del Ministero della salute, Marcello Gemmato, non si placa. Precisamente alla domanda sulla possibilità che in assenza di vaccini la mortalità registrata in Italia sarebbe stata più alta, Gemmato al programma "Restart di Rai 2" ha risposto: "Senza vaccini sarebbe stato peggio? Non c'è prova".

Questa risposta ha generato una serie di considerazioni, che hanno portato il Terzo Polo e il Pd a chiederne le dimissioni. Tra i primi ad attaccare il farmacista è stato il Terzo polo, con Osvaldo Napoli: "Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il suo sottosegretario, Marcello Gemmato, hanno idee diametralmente opposte sull'utilità dei vaccini contro il Covid. È evidente che uno dei due è fuori dalla linea del governo. Il ministro non può essere smentito dal sottosegretario: uno dei due è di troppo. O si dimette Schillaci o lascia Gemmato. Se rimangono entrambi, a perdere la faccia è il ministro", ha dichiarato.



Nonostante Marcello Gemmato in una nota si è difeso: "Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni che l'opposizione sta montando in queste ultime ore in merito ad alcune mie dichiarazioni rilasciate ieri. Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere, soprattutto i più fragili".

Ad alimentare il fuoco sulla vicenda si è aggiunto il tweet senatrice del Partito democratico e responsabile sanità del Pd, Sandra Zampa: "Nel frattempo il sottosegretario Gemmato ci fa sapere che la grave affermazione sui vaccini, è stata pronunciata per 'derubricare il tema dei vaccini che non è più attuale'. Quando la toppa è peggio del buco. Presenterò una interrogazione su tutta la vicenda. Sono curiosa".

Ma il sottosegretario del Ministro della salute, Marcello Gemmato per arginare l'onda delle critiche ha dichiarato: "Non lascerò mai". Anzi, sì, "se me lo chiede Giorgia".