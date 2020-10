Crimi: Stati generali M5S online, rinviati di una settimana

"Gli Stati Generali del Movimento 5 stelle si svolgeranno regolarmente": lo ha scritto Vito Crimi sul Blog delle stelle, annunciando che a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria le assise nazionali, originariamente previste sotto forma di assemblea fisica a Roma il 7 e l'8 novembre, si svolgeranno invece online e saranno rinviate di una settimana. "La pandemia che stiamo attraversando - ha sottolineato il capo politico reggente del M5S - richiede assunzione di responsabilità da parte di noi tutti e assoluto rispetto delle norme igienico sanitarie e delle restrizioni. Gli Stati Generali del Movimento 5 stelle sono un momento di confronto ormai non rinviabile, ma in ottemperanza alle disposizioni assunte del Governo, l'incontro nazionale non potrà che essere svolto a distanza". "Per poter predisporre la modalità telematica che consenta ai tavoli di lavoro di potersi confrontare approfonditamente, la due giorni di chiusura - ha concluso Crimi - dovrà essere rinviata di una settimana e pertanto si svolgerà nelle date del 14 e 15 novembre".