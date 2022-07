Crisi di governo per colpa degli slogan: ora gli italiani chiedono stabilità

Crisi di governo, votare ora o a marzo? "Possibile che nessuno sia in grado di portare a termine un mandato?"-Il commento

Siamo in piena crisi di governo. Ogni tanto qualcuno si sveglia, forse per il caldo, e ha dei desideri o delle voglie (come le donne incinte) da soddisfare. Che fossimo in carenza di politici di “razza” non ne avevamo dubbio, a questo (e ci abbiamo pensato noi a votarli) ha portato a sedere negli scranni dei due rami del parlamento persone non qualificate o meglio impreparate, quelli che i nostri cugini francesi chiamano les incompetents, e guidate da personaggi che non abbiamo ancora capito cosa intendano per il “bene dell’Italia”.

Se ci avete fatto caso siamo andati avanti per quattro anni a colpi di slogan, ma fatti pochi o per niente. Ora, quello che capiamo è che con la presenza di quasi mille parlamentari esattamente 945 (630 deputati e 315 senatori) oltre a 5 senatori a vita (ora ridotti per le prossime politiche a 400 deputati e 200 senatori elettivi) sono già quattro governi dove non siamo stati in grado di produrre Presidenti del Consiglio “fatti in casa” e questa storia va avanti dal 2010.

La prima domanda è: perché vi paghiamo profumatamente, e con tutti i privilegi che vi siete dati, non riuscite a trovare un/una parlamentare che guidi un governo? Gli ultimi governi sono stati guidati da persone perfettamente sconosciute (a noi comuni mortali) e che nel loro curriculum non troviamo traccia di apprendistato politico.

Adesso si prospetta la possibilità di votare fra settembre e ottobre o forse a marzo 2023, chi lo sa, ed ecco che scatta la seconda domanda: sempre con il vecchio sistema o pensate di produrne uno nuovo in tempi record? Il mondo politico, economico, finanziario e dei cittadini chiede a gran voce stabilità.

Possibile non si possa avere un governo che duri 5 anni? Come al solito voglio dare un suggerimento, se non per questa almeno per la prossima legislatura, perché non utilizzate una legge fotocopia per le elezioni comunali o regionali (1 candidato eleggibile e consiglieri eletti in base alle preferenze)? E non mi si venga a dire che è complicato perché esiste anche il Senato oltre alla Camera dei Deputati.

Se non vi sono intoppi particolari Sindaci e Presidenti di Regione rimangono in carica 5 anni e non sono dei “dittatori”. Per favore, vi abbiamo affidato un mandato letto e sottoscritto i vostri programmi perché non li realizzate e ci date soddisfazione? Grazie.