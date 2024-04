"Crosetto ha tanto seguito in Leonardo. Operazione 'win-win', si candidi"

"Crosetto dia un contributo, si conti e prenda le preferenze in una campagna elettorale faticosa e dispendiosa"

"Anche lui ha tanto seguito nelle Forze Armate e in Leonardo. E visto che ha così tanto seguito si candidi e si misuri in una campagna elettorale difficile e dispendiosa". Così il vice-segretario della Lega Andrea Crippa, interpellato da Affaritaliani.it, replica alle parole del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla candidatura del generale Roberto Vannacci con la Lega alle elezioni europee.



"Il ministro ha anche detto che Vannacci ha lo stesso senso dello Stato di Salvini. Bene, dimostri anche lui di avere senso dello Stato, dia un contributo, si conti e prenda le preferenze in una campagna elettorale faticosa e dispendiosa. Sarebbe anche questa un'operazione win-win per tutti e, vista l'esperienza di Crosetto in Leonardo, darebbe un grande contributo al Centrodestra europeo", conclude Crippa.