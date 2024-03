Crosetto: "Serve l'esercito Ue. Vannacci deve sottostare alle regole militari"

Crosetto, messaggio a Vannacci e all'Europa: "Serve una difesa comune"

"Vannacci cittadino è libero di esprimere ogni idea ed opinione, ed è innocente dalle accuse finchè non sarà giudicato in via definitiva. Vannacci militare però deve sottostare alle regole che hanno i militari in ogni nazione del mondo e che sono diverse da quelle dei civili. L'inchiesta dell'esercito sul suo comportamento (non sulle idee) in quanto alto ufficiale inizia ad agosto, e ha avuto i suoi tempi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera. "La comunicazione delle conclusioni - ha aggiunto -, la sospensione, che peraltro non era la decisione più dura che poteva essere presa, è stato il suo avvocato, e nessun altro, a renderla nota. Avrà valutato che poteva essere utile".

Nella stessa intervista al Corriere della Sera, Crosetto commenta anche l'attacco degli Houthi alla nave italiana parlando di attentati terroristici che minano la sicurezza. E poi sul fronte della difesa: "L'Italia (come la maggior parte delle nazioni) non può farcela a difendersi da sola. Ci dicono da anni che per godere di una difesa collettiva dovremmoalmenocontribuire con il 2% del nostro Pil, ma anche su questo siamo inadempienti. Però purtroppo il mondo è cambiato repentinamente. Abbiamo pensato che l’investimento in Difesa non fosse necessario, che le forze armate servissero solo per salvataggi, una sorta di protezione civile 4.0. Tanto c’era l’America".

Come fare? Crosetto dice al Corriere della Sera che "bisogna coordinarsi con gli alleati, partendo dall’Europa: bisogna organizzare forze comuni, addestramento comune, far dialogare sistemi di difesa diversi per integrarli. Purtroppo siamo tra gli ultimi a capire la necessità di avere una Difesa solida".