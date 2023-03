Cutro, le vittime sono 76. In migliaia sfilano contro il governo

Cutro, salgono ancora le vittime: siamo a 76

Sale ancora il numero delle vittime accertate del naufragio di Cutro. Poco dopo le 16 è stata recuperata dai Vigili del fuoco un'altra salma, presumibilmente di una ragazzina fra i 6 e i 10 anni d'età. Sempre oggi erano stati restituiti dal mare altri due corpi: stamane quello di un'altra bimba e nel pomeriggio quello di un uomo. Il totale delle vittime accertate sale quindi a 76. Oggi nella spiaggia di Steccato di Cutro si è svolta una manifestazione di protesta, a cui hanno partecipato i superstiti e i familiari delle vittime. Alcune salme sono state già sepolte nel cimitero islamico di Bologna, altre sono state trasportate altrove, a spese dei familiari. Al corteo presenti Luigi De Magistris, Cecilia Strada, Mimmo Lucano, i vertici di Emergency.



Il prossimo Consiglio Europeo si riunirà il 23 e 24 marzo. Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo, ha scritto alla premier Giorgia Meloni: "E' imperativo che i colegislatori continuino i lavori sul Patto per la migrazione e l'asilo, in linea con la tabella di marcia comune del Parlamento europeo e delle presidenze di turno del Consiglio, e in vista dell'adozione delle proposte prima della fine dell'attuale legislatura". Per Michel "il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzioni reali e praticabili per gestire meglio la migrazione e combattere il traffico di migranti".