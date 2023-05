Da Bossi a Cuperlo a Roccella. Venti deputati a rischio seggio

Di nonno senatùr Bossi il primo a non sentire la mancanza? Salvini

Da Bossi a Cuperlo a Roccella. Secondo il M5S, una ventina di deputati sono a rischio-seggio. Attesa, nei prossimi giorni, la decisione sul ricorso dei trombati inoltrato alla giunta delle elezioni della Camera.

Di nonno senatùr Bossi il primo a non sentire la mancanza? Salvini.



Sta spingendo Forza Italia, e soprattutto Ronzulli, per far entrare il figlio dell’eterno, instancabile recordman, cosentino, dei salti della quaglia, Tonino Gentile, Andrea, trombato da una grillina, Anna Laura Orrico, sponsorizzata da Pippo Callipo. Se fossi Meloni, ordinerei al capogruppo, Foti, di opporsi al ricorso. Orrico è brava e anche graziosa. Ed eviterei di consegnare la derelitta Calabria ai clan familista Okkiuto e Gentile….. Pietro Zandoli.