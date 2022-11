Santanché vende le quote del Twiga: metà al compagno, metà a Briatore

Twiga, il ministro del Turismo Daniela Santanchè vende le sue quote dopo le polemiche sul conflitto di interessi

Daniela Santanché ha venduto le sue quote del Twiga Beach Club. Dopo aver dichiarato di non voler liberarsi delle azioni dello stabilimento di lusso di Flavio Briatore in Versilia, la ministra del Turismo, fortemente criticata per l’evidente conflitto di interessi, ha ceduto.

Le quote, costituenti il 22,5% del totale, fa sapere il Sole 24 Ore, sono state suddivise in questo modo: 11,25% a Flavio Briatore e il restante 11,25% al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena (11,025%). Una piccola quota indiretta è andata invece al gemello di Dimitri, Soldano, e alla sorella Anastasia. L’operazione è valsa alla deputata di Fratelli d’Italia circa 2,8 milioni di euro.

Ma la vendita delle quote potrebbe non essere sufficiente per mettere a tacere le polemiche, dato che gli acquirenti sono legati alla ministra da rapporti familiari o affettivi e di affari.

Dopo la cessione della quota di Daniela Santanché, le azioni del Twiga sono attualmente distribuite così: Majestas Sarl, la holding lussemburghese che controlla le società di Briatore, detiene il 56,925%; il manager Bruno Thierry Sebastien Michel possiede circa il 10%; Modi Srl, controllata dai gemelli Dimitri e Soldano Kunz d’Asburgo Lorena, ha il 7,225%, e Thor Srl, controllata sempre dai due gemelli Kunz d’Asburgo Lorena e dalla sorella Anastasia e titolare della nuda proprietà di una quota pari al 22,05% del capitale, che ora ha una quota del 3,75% del capitale.