De Luca:"Campania esce prima dall'emergenza. Le altre regioni? Dati falsati"

"La Campania sara' la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in totale trasparenza". Queste le parole del presdente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha espresso nell'abituale diretta Facebook del venerdì il suo parere sulla situazione emergenziale attuale: "In Italia ci troviamo di fronte a dati che sono clamorosamente falsati. Ci sono Regioni che trasmettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per far abbassare la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva. Nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime Regioni che ha trasmesso dati veri". De Luca ha spiegato di aver chiesto "al Ministero della Salute qual è il dato reale delle terapie intensive disponibili, non quelle comunicate, e qual è la differenziazione tra i tamponi che si fanno. Vi erano Regioni d'Italia che per settimane ci hanno detto che facevano 20mila, 50mila, 100mila test, poi improvvisamente sono scese. Oggi la Campania è fra le due o tre che fanno più test, veri, al giorno. Test molecolari veri, non test truffa".

"La Regione Campania rimane quella con la percentuale piu' bassa d'Italia per mortalita'". Lo dice, in diretta Fb, il governatore Vincenzo De Luca che aggiunge: "Sui ricoveri non abbiamo nessuna difficolta'". "Stiamo sotto il 40% dell'occupazione dei posti letti - ha spiegato - per le terapie intensive siamo scesi ad una occupazione che va dal 160 al 180 dei ricoveri in terapia. Abbiamo raddoppiato le nostre terapie intensive da febbraio ad oggi, la percentuale di occupazione e' sul 26-27 %. Abbiamo una situazione di ottima tenuta".

Il governatore parla "Sulla base dei dati" chiarendo che da essi "viene fuori, ancora una volta, che stiamo facendo un vero e proprio miracolo. Piu' che nella prima fase di epidemia".