De Luca: "Mie campagne contro la Lombardia? Invenzioni disgustose". VIDEO

"Devo fare, sinceramente, uno sforzo di autocontrollo in relazione a campagne completamente inventate che mi vengono attribuite. L'ultima riguarda una polemica con la Lombardia, totalmente inventata". Il 'governatore' della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta social per fare il punto sull'emergenza coronavirus, ritorna sulla polemica a distanza con la Lombardia per alcune sue frasi pronunciate nei giorni scorsi. Per il presidente della Campania, "se c'è una Regione che ha mantenuto, da sempre, in tutte le sedi, una posizione di solidarietà nazionale e di rispetto per tutte le realtà del nostro Paese, questa Regione è la Campania e chi la rappresenta. Ma, francamente, non vale la pena perdere neanche un minuto di tempo". De Luca sottolinea di aver "voluto fare questo accenno solo per esprimere il mio profondo disgusto per queste operazioni inventate" e, perciò, rinnova la sua "solidarietà e amicizia ai nostri concittadini di Milano e della Lombardia. Punto".