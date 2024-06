De Luca prende in giro Sangiuliano: “Seguiremo rotta dell'ammiraglio Galileo”

"Anche noi in queste condizioni abbiamo deciso di seguire la rotta dell'ammiraglio Galileo per gettare l'ancora a Times Square... Gesù, Gesù, Gesù... Siamo per la creatività ma...". Così il governatore campano Vincenzo De Luca ironizza sulle frasi del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che aveva detto che Cristoforo Colombo si era ispirato a Galileo dimenticando che quest’ultimo è nato dopo il navigatore genovese. Lo rilancia l’Ansa. De Luca è intervenuto nel foyer della sede Rai di Napoli, alla presentazione del cortometraggio "Sete".