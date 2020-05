De Luca show, l'ultimo sfogo: “Siamo al crollo psicologico e politico”.VIDEO

De Luca contro tutti: "Qualcuno si è dimenticato il virus, noi no"

Video preso dalla pagina twitter di Pierpaolo Matrone

Coronavirus, il punto della situazione fatto dal governatore Vincenzo De Luca sulla sua pagina Facebook.

La Campania ha una situazione "sotto controllo" e, nella gestione delle prime due fasi dell'emergenza, è stata "la regione più efficiente d'Italia". Un risultato raggiunto con meno risorse rispetto ad altre Regioni, in virtù dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale, per i quali "lo Stato dovrebbe vergognarsi". E' l'affondo del presidente della Giunta campana, Vincenzo De Luca, che definisce questo "un dato indegno di un Paese civile".

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, De Luca sottolinea come la Campania abbia ricevuto meno tamponi, allargando poi il discorso alle risorse erogate a livello nazionale. "Ogni anno un cittadino campano riceve 45 euro in meno rispetto a un altro che vive in Veneto - argomenta - 40 in meno della Lombardia, 60 in meno rispetto all'Emilia Romagna e 30 in meno del Lazio. Siamo i più penalizzati, ogni anno veniamo depredati di 350 milioni". Rispetto a questo punto, incalza, "non ha fatto nulla nessuna coalizione politica, dal centrodestra al centrosinistra, c'è un blocco di interessi nordista che prevale su ogni regola di civiltà e correttezza". Anche durante la pandemia, conclude, "si è aggiunta l'ennesima penalizzazione. La Campania ha ricevuto meno tamponi di tutti, uno ogni 50 abitanti, la metà rispetto ad altre regioni, un terzo rispetto al Veneto".