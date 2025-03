Decaro l'anti-Schlein nel Pd? Il giallo del leader ombra nei dem. Lui: "Niente congresso"

Pd, Decaro si sfila dal ruolo di segretario dei dem: "Niente congresso"

Nel Pd le acque ultimamente sono parecchio agitate, complice la posizione presa dalla segretaria Elly Schlein sul riarmo dell'Europa, la leader dem infatti è contraria alla misura voluta da von der Leyen e votata dal Parlamento europeo, anche se è favorevole a una Difesa comune europea, cosa che disorienta il suo partito. A tal punto che era cominciata a circolare tra i dem una voce su un nuovo congresso straordinario. I riformisti del partito hanno ipotizzato anche la figura da contrapporre a Schlein in caso di congresso e la scelta sarebbe caduta - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - su Antonio Decaro, l'ex sindaco di Bari e da qualche mese europarlamentare.

Ma è stato lo stesso Decaro ad allontanare questa ipotesi "Non abbiamo bisogno di un congresso. Lo dico chiaramente perché si fa il mio nome come possibile candidato alla segreteria. Esiste una segretaria, autorevole ed eletta da poco, ed è - dice l'ex sindaco su Instagram - pienamente titolata a terminare il suo mandato. Dobbiamo lavorare uniti insieme a lei. Sapete che non amo intervenire nelle questioni di partito, ma oggi sento il dovere di fare un richiamo alla responsabilità del momento".

Quindi avanti sì, ma con giudizio: è questo - prosegue Il Corriere - il faro dell’ex sindaco di Bari che ora sogna di tornare nella sua terra per candidarsi alla successione a Michele Emiliano in Puglia. La sua vittoria va data quasi per scontata: un politico che è riuscito a farsi amare dai suoi concittadini per aver messo le ztl a Bari è in grado attrarre consensi comunque. Perciò non sarà certo Schlein, nonostante il voto di Strasburgo, a sbarrargli il passo.