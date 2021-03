Decreto anti-Covid, ecco il testo. In anteprima e in esclusiva

Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva assoluta l'ultima versione della bozza del nuovo decreto per contenere la diffusione del Covid-19 che il governo Draghi varerà oggi.



Tre giorni di zona rossa per le festività pasquali: sabato, Pasqua e Pasquetta. E' una delle misure di contenimento del Covid-19 che sarà inserita nel nuovo dl del governo.



I PUNTI CHIAVE DEL DECRETO

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4.