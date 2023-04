Def, il testo integrale su Affaritaliani.it (178 pagine). Esclusivo

Pil, Giorgetti: stime prudenti. Il governo sosterrà la ripresa

Il Documento di economia e finanza 2023 è formato da 178 pagine. Finora sono usciti i punti principali del primo Def del governo Meloni, ma Affaritaliani.it pubblica il testo integrale dell'esecutivo. Un documento molto importante per cittadini e imprese.

Sebbene le previsioni sul Pil contenute nel Def "siano prudenti, rimane confermata la volontà e l'ambizione di questo governo alla crescita dell'economia italiana. Nel breve termine si opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione". Lo afferma il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nell'introduzione al Documento di economia e finanza. Secondo il ministro è "del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita del PIL e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni del presente Documento, lungo un sentiero di innovazione e investimento all'insegna della transizione ecologica e digitale e dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione dell'energia pulita e la mobilità sostenibile".