Di Battista: “Lotterò per mie posizioni se Beppe Grillo non è d’accordo amen"

Di Battista-Grillo, frizioni in casa M5s. "Se Beppe non è d'accordo amen"

"Ieri dalla Annunziata sono riuscito a toccare molti punti e a prendere diverse posizioni (chiaramente cose che ribadisco, ribadiro' e per le quali lottero'). Non sono riuscito invece a toccare la questione "acqua pubblica". Ieri Beppe ha pubblicato questo intervento sul tema. Lo condivido in pieno. La ripubblicizzazione dell'acqua (far tornare pubblica la gestione dell'acqua e della rete idrica) e' una di quelle azioni "anti-liberiste" necessarie per proteggere i cittadini". Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb e poco dopo, in un intervista a Quarta Repubblica in onda integralmente questa sera, afferma, "Ieri ho parlato di congresso e delle mie idee e Beppe (Grillo ndr) mi ha mandato a quel paese. Io ho delle idee e, se non siamo d'accordo, francamente, amen!".

"L'attacco diffamatorio del quotidiano di destra e monarchico Abc nei confronti del M5s e soprattutto di Gianroberto Casaleggio è vile. Non vi è cosa piùoscena che attaccare persone non più in vita, che non possonodifendersi. Mi auguro che Davide" il figlio del confondatore del M5S epresidente dell'associazione Rousseau "quereli immediatamente, perdifendere l'onorabilità del M5S e del suo grande papà", ha anche dichiarato in mattinata Alessandro Di Battista, commentando l'articolo del quotidiano spagnolo, rimbalzato subito in Italia, su presunti finanziamenti in nero del governo venezuelano di Hugo Chavez al nascente M5s.