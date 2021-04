Di Maio sul Superbonus. "Proroga al 2023 fondamentale". Video

"Il tema della proroga del superbonus al 2023 e' fondamentale ed e' giusto che il Movimento 5 Stelle si faccia sentire per le nostre battaglie". Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta Fb, spiegando che nel Pnrr approvato ieri in Consiglio dei ministri "ci sono oltre 10 miliardi di euro per il superbonus e altri 8 miliardi in un fondo parallelo. Ed il ministro Franco, come il resto del Cdm, ha deciso, deliberato e garantito che nel primo provvedimento utile ci sara' al proroga al 2023", ha aggiunto Di Maio, parlando di una misura "che crea lavoro rispettando l'ambiente".

Governo: Di Maio, con approvazione Pnrr nuovo clima economico e opportunita' per imprese e lavoratori - L'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza avvenuta ieri in Consiglio dei ministri consentira' un nuovo clima economico e nuove opportunita' per imprese e lavoratori. Lo ha dichiarato in una diretta Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ieri sera durante il Consiglio dei ministri durato fino alla mezzanotte abbiamo licenziato alle Camere il Pnrr. Oltre 200 miliardi di euro che arrivano dal Programma europeo Next Generation Eu che ci aiuteranno a superare questa grave crisi. Non sono spiccioli ma una mole di investimenti senza precedenti", ha dichiarato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha dichiarato che il risultato di ieri e' stato approvato dalla Commissione europea. "Nessuno immaginava che ce la potessimo fare e invece ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti ad ottenere questo risultato", ha osservato Di Maio, secondo cui quello di ieri ha rappresentato un "grande risultato di compattezza" della squadra di governo. Il responsabile della Farnesina ha voluto ringraziare tutte le forze politiche che hanno lavorato al Pnrr, sia i ministri di questo governo che quelli del precedente esecutivo. "E' stato un lavoro che ha permesso di passarci il testimone dopo una crisi politica ingiustificata che ha messo in seria crisi il Paese", ha dichiarato Di Maio.