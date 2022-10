Crosetto, polemica su "conflitti di interessi". Lui lascia tutti gli incarichi

Crosetto prova a spegnere le perplessità e lascia tutti gli incarichi

Il neo ministro della Difesa Guido Crosetto ringrazia su Twitter il ministro uscente Lorenzo Guerini: "Grazie Ministro. Cerchero' di proseguire con lo spirito istituzionale e la serieta' che hanno caratterizzato il tuo mandato". Ma intanto ci sono delle polemiche, rilanciate in particolare questa mattina da Il Fatto Quotidiano, per le sue attività commerciali.

"Auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio, e al nuovo Governo.La lista dei Ministri conferma, però - e non possiamo tacerlo - alcuni segnali preoccupanti già emersi dalle indiscrezioni dei giorni scorsi. Crosetto che passa direttamente dalla rappresentanza di interessi di industrie che operano nel settore della Difesa al Ministero competente, a garanzia di una sicura corsa al riarmo; Forza Italia alla guida degli Esteri dopo le gravi esternazioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina", ha dichiarato per esempio Giuseppe Conte.

Crosetto ha però deciso, come scrive la Stampa, "di tirare una riga su tutti i suoi incarichi e sui suoi affari privati. L’obiettivo è stroncare sul nascere ogni nuova polemica. «Per tutti quelli che (non per amore) me lo stanno chiedendo, rispondo: mi sono già dimesso da amministratore, di ogni società privata (non ne ricopro di pubbliche) che (legittimamente) occupavo. Liquiderò ogni mia società (tutte legittime). Rinuncio al 90% del mio attuale reddito» ha fatto sapere con un altro cinguettìo".

Come spiega la Stampa, "con questa decisione Crosetto rinuncia innanzitutto alla carica di presidente dell’Aiad, che sino ad oggi ha ricoperto «a titolo gratuito» come tiene a precisare il neo ministro. Sigla che in tanti ieri sui social hanno ribattezzato «la lobby delle armi» puntando il dito contro questa federazione associata a Confindustria che rappresenta quasi 200 aziende attive nel settore aerospazio, difesa e sicurezza, raccogliendo la quasi totalità delle imprese nazionali, ad alta tecnologia, che esercitano attività di progettazione, produzione, ricerca e servizi nei vari comparti, dall’aerospazio civile e militare, al comparto navale e terrestre militare e dei sistemi elettronici e che riunisce anche 3 associazioni nazionali di settore (l’Associazione produttori armi e munizioni sportive, quella per la normazione, la formazione e qualificazione nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza (Unavia) e l’Associazione per i servizi". Crosetto ha ribadito a La Stampa: "Sì, lascio tutti gli incarichi".