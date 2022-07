Dl Aiuti, ok della Camera: 28 M5s assenti, di cui 15 'non giustificati'

Dl Aiuti: 28 M5s assenti, di cui 15 'non giustificati'

Sono in tutto 28 i deputati M5s (su 104 complessivi, escludendo il presidente Fico) che risultano assenti durante il voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto Aiuti alla Camera. Di questi, sono 13 i deputati pentastellati in missione, sono invece 15 gli assenti 'ingiustificati'. E' quanto emerge dai tabulati della votazione. Il gruppo M5s risulta quindi essere presente al 72%.

Dl Aiuti: 34 deputati Lega assenti, 26 in Forza Italia

Sono in tutto 34 (su 131 complessivi) i deputati della Lega assenti in occasione del voto sulla fiducia posta alla Camera dal governo sul decreto Aiuti. Di questi, 25 i leghisti che non hanno partecipato al voto ma non in missione (quindi, per cosi' dire, 'assenti non giustificati'), 9 invce i leghisti in missione. Tra le fila di Forza Italia gli assenti sono in tutto 26, di cui 6 in missione e 20 che non hanno partecipato al voto. E' quanto emerge dai tabulati ufficiali della votazione. Quanto alle altre forze di maggioranza, 28 gli assenti M5s su 104, escludendo il presidente Fico (15 'ingiustificati' e 13 in missione), 14 su 51 tra i banchi di Ipf (12 in missione e 2 non hanno partecipato al voto), 7 di Italia viva su 31 (1 in missione e 6 non hanno partecipato), 4 di Leu su 10 (2 in missione e 2 'non giustificati'), 16 assenti nel Pd su 97, di cui 7 in missione e 9 che non hanno partecipato al voto.

Dl Aiuti: Camera conferma fiducia a governo con 410 si'

Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Aiuti. I voti a favore sono 410, i voti contrari 49 e 1 astenuto. Il governo ha incassato alla Camera la fiducia posta sul decreto Aiuti con 410 voti favorevoli: la maggioranza che sostiene l'esecutivo puo' contare, sulla carta, su circa 550 voti. Ad inizio seduta, risultavano essere 121 i deputati complessivi in missione (come riferito dal presidente di turno), tra cui figurano anche esponenti dei gruppi di maggioranza. I presenti alla votazione di fiducia sono 460.