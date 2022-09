Dl Aiuti ter, verso il Cdm: pronti 6 mld. Il prezzo del gas chiude a 214 euro

Dl Aiuti ter, fonti P.Chigi: verso il Cdm domani per dl aiuti ter

Dovrebbe tenersi domani, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri per il varo del decreto Aiuti ter. Nelle ultime ore era circolata anche l'ipotesi di un Cdm nella tarda serata di oggi, una volta ottenuto il via libera anche da parte della Camera alla relazione sull'aggiustamento di bilancio, che autorizza l'utilizzo di 6,2 miliardi di maggiori entrate fiscali di luglio e agosto per finanziare le nuove misure. Ma l'orientamento sarebbe ora di riunire il Cdm domani.

Dl Aiuti bis, ok dalla Camera: torna al Senato

Intanto si è conclusa nell'Aula della Camera la discussione generale del decreto Aiuti bis. Con 322 voti favorevoli e tredici voti contrari l'Aula ha approvato il decreto. Il provvedimento modificato nella parte che ripristina il tetto agli stipendi per gli alti manager della Pubblica amministrazione torna, in terza lettura su questo punto, al Senato. In Aula Fratelli d'Italia ha annunciato l'astensione del gruppo.

Gas, ad Amsterdam chiude in calo a 214 euro

Giornata altamente volatile per il prezzo del Gas ad Amsterdam, benchmark di riferimento. I Ttf su ottobre chiudono a 214 euro al megawattora con un calo dell'1,65% dopo aver segnato in mattinata un massimo a 244 euro.