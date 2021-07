Documento Ue, Meloni gela Salvini: "Non ci sarà la fusione dei gruppi"

Meloni, documento destre non porta a fusione gruppi - I gruppi europei dei Conservatori e riformisti e Identità e democrazia, di cui fanno parte Fdi e Lega, si fonderanno? "Non è quello a cui sto lavorando e non è quello che significa il documento" firmato due giorni fa, "che vuol dire avere una visione comune". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Il caffè della domenica su Radio24. "Si è aperto il dibattito sul futuro dell'Europa in cui si sta sostenendo la bizzarra tesi che l'unico modo di essere europeisti sia essere federalisti europei. Io sostengo, con i conservatori, un modello confederale in cui l'Europa si occupi delle questioni serie ma non entri nelle materie più vicine ai cittadini. Non è tollerabile che il modello federalista sia considerata ortodossia e il modello confederale un'eresia, lo sosteneva anche De Gaulle. Questo non vuol dire fare nuovo gruppo o nuovi partiti, vuol dire condividere questa posizione, lo fa Ecr con altre famiglie di altri gruppi. Per entrare in quel dibattito abbiamo sottoscritto un documento", sottolinea.

Ue: Meloni,Fdi non si contraddice, stima Draghi ma opposizione - C'è contraddizione tra le posizioni di Fdi in Italia e in Europa? "Nessuna contraddizione. Io considero Draghi una persona che rispetto a Conte ha un plus di consapevolezza e capacità di ascolto: è stata sospesa l'iniziativa ridicola del cashback e questo era una proposta di Fdi che noi avevamo presentato al presidente del Consiglio a marzo. Draghi è una persona sensata che sa ascoltare anche proposte dell'opposizione. E noi siamo all'opposizione di Draghi. Nessuna contraddizione". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Il caffè della domenica su Radio24.

Milano: Meloni, ci vedremo martedì e indicheremo candidato - Come mai la destra non ha ancora il candidato sindaco a Milano? "Ci vedremo martedì e confido che uscirà il sindaco di Milano". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Il caffè della domenica su Radio24. Ma Salvini lo dice da settimane, obietta l'intervistatrice Maria Latella: "Ma stavolta l'ho detto anche io e quindi siamo in due", risponde sorridendo Meloni.