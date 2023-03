Donzelli: "Bisogna selezionare gli immigrati". Bufera social su Fdi

Donzelli e la bufera sulle dichiarazioni sugli immigranti. VIDEO

"Bisogna selezionare gli immigrati, non possiamo accoglierli tutti". Giovanni Donzelli, attuale deputato e responsabile organizzazione di Fdi, intervenendo sul caso Piantedosi, ha rimarcato quanto sia importante per la politica italiana regolarizzare e "selezionare" gli immigrati all'ingresso. Il motivo? "Non c'è posto per tutti". Immediati i commenti taglienti del web. Un utente su Twitter ha scritto: "Ma se non siamo nemmeno in grado di selezionare i deputati", un altro ha rimarcato: "Io, invece, credo che dovremmo selezionare meglio i parlamentari". "In buona sostanza secondo lui dobbiamo prendere solo quelli che possiamo sfruttare adeguatamente per le nostre necessità e per i lavori che non vogliamo più fare. Gli altri si diano pace", ha chiosato un altro.