Donzelli e il grande successo di Atreju a Roma

Donzelli: grande successo di Atreju a Roma

Indubbiamente quest’anno la festa di Atreju, organizzata dai giovani di FdI, ha fatto il pieno e Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell’organizzazione lo dichiara apertamente:

"30 mila presenze nei quattro giorni di manifestazione, 44 confronti con 244 personaggi nazionali ed internazionali ospitati nei 5 mila metri quadri di festa allestita fra aree dibattiti e stampa con oltre mille giornalisti accreditati, mostre e villaggio di Natale con 32 casette, 16 associazioni di volontariato e una pista di pattinaggio frequentata in questi giorni da 2 mila persone fra adulti e bambini. Il più grande ringraziamento va ai 500 volontari, per lo più militanti di Gioventù nazionale, che con il loro impagabile e incessante lavoro hanno consentito il successo di partecipazione alla manifestazione".

Donzelli ha anche rintuzzato gli attacchi della segretaria del Pd Elly Schlein che ha definito in effetti con poca eleganza Atreju: “Una festa di terz’ordine” quando quella da lei organizzata –come ha detto Donzelli alla stampa- è stata un fallimento totale.

In genere le feste di partito si svolgono in estate ma questa scelta pre – natalizia per FdI è stata pienamente azzeccata perché il clima è stato quello giusto, di gioia e appunto di festa, con un sole coguaro che splendeva quasi estivo grazie ad un complice anti-ciclone algerino che si è piazzato provvidenzialmente da qualche giorno sulla Capitale.

Dunque gli ingredienti per il successo infrastrutturale, diciamo così, c’erano tutti e poi si sono aggiunti i contenuti di alta qualità.

Su tutti la presenza di Elon Musk, l’”uomo più ricco del mondo” ma soprattutto l’uomo della tecnologia che il mondo lo sta cambiando fattivamente, nel concreto. Il padrone di X (ex twitter), Tesla, SpaceX, Starlink (che permette la diffusione capillare di Internet via satellite).

L’uomo che sta provando a portare l’umanità su Marte. Ne abbiamo parlato qui

La sua presenza ha catalizzato l’interesse mediatico mondiale ed è stato indubbiamente un bel colpo per l’organizzatore della festa, cioè Donzelli.

Un successo quello di Atreju che risolleva anche Donzelli per le cupezze del caso di Andrea Delmastro per il caso Cospito.

Infatti il sottosegretario alla Giustizia è stato accusato di rivelazione di segreto d’ufficio e rinviato a giudizio per aver fornito proprio al collega Donzelli, peraltro coinquilino, notizie sui colloqui dell’anarchico in carcere.

Queste informazioni sono state poi utilizzate in Aula per attaccare il Partito democratico, provocando un putiferio, anche se si tratta di un classico caso in cui l’attenzione si è spostata dall’anarchico in carcere per reati (la luna) al dito che lo indicava.