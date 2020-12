Dpcm Natale, zona rossa dal 24 alla Befana. Ma si potrà andare dai congiunti

L'emergenza Coronavirus in Italia non si ferma. Resta alto il numero di contagiati e preoccupante il dato sui decessi. Anche negli ospedali la situazione non è sotto controllo. La curva scende ma troppo lentamente. Nel governo aumenta la sensazione che servano regole più dure in vista del Natale. Per questo il Dpcm che sarà verato in serata sarà ancora più rigido del previsto. Si valuta un prolungamento delle restrizioni, dal 24 alla Befana. Ma ci sarà una deroga, - si legge sul Corriere della Sera - che consentirà di muoversi anche nei giorni di divieto per andare a trovare i congiunti. Questa la formulazione che il governo potrebbe inserire nel nuovo decreto legge: "Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già conviventi". Non ci saranno nuove limitazioni e divieti per domani e domenica.

La bozza del decreto, che conterrà anche i ristori, - prosegue il Corriere - dovrà ricevere il via libera delle Regioni e di Italia Viva, che dopo aver disertato le riunioni dovrebbe partecipare con Teresa Bellanova al vertice dei capi delegazione di oggi. Il governo sa che queste misure sono impopolari e che il ritardo delle decisioni sta alzando nel Paese il livello dell’impazienza. Ma ormai anche Conte, tenuto sotto pressione dai vertici del Pd e dal ministro Speranza, si è convinto che alla luce dei dati ancora drammatici non sia possibile evitare la stretta. Però il tempo corre, le persone hanno prenotato treni e aerei, i ristoratori hanno acquistato derrate alimentari e ogni scelta ha un costo, sia politico che economico.