Draghi: "Green pass verrà esteso". Lega contro? "Governo va avanti"

DRAGHI "ORIENTAMENTO GOVERNO E' PER ESTENSIONE GREEN PASS. CABINA DI REGIA COME CHIESTO DA SALVINI"

"Il ministro Speranza ed io ne stiamo discutendo: l'orientamento" e' che l'uso del Green Pass "verra' esteso" Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Ci sara' una cabina di regia come e' stato chiesto dal senatore Salvini ma la direzione e' questa". Cosi' il premier Mario Draghi.

Draghi sulla Lega contro il Green Pass: "Il governo va avanti"

Quanto alla posizione della Lega che in commissione alla Camera si espressa contro l'obbligo del Green Pass il presidente del Consiglio ha ribadito: nella maggioranza "auspico una maggiore convergenza, il governo va avanti".

Covid: Draghi conferma, si va verso la terza dose di vaccino

Si va verso la somministrazione di una terza dose di vaccino. Lo conferma il premier Mario Draghi rispondendo alle domande dei cronisti.

Draghi: "Entro fine settembre 80% vaccinati"

"La campagna vaccinale procede spedita. Verso la fine di settembre sarà vaccinata l’80% della popolazione. Sono fiducioso sull’obiettivo che raggiungeremo a fine settembre. Oggi siamo al 70% dei vaccinati. Voglio ribadire il mio invito a vaccinarsi. É un atto verso se stessi, di solidarietà verso gli altri, di protezione verso la famiglia”. Queste le parole del premier Mario Draghi in conferenza stampa. “La campagna vaccinale è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani", sottolinea il Premier.

Draghi: "Solidarietà a chi ha subito violenza odiosa e vigliacca da parte dei no vax"

"Voglio esprimere la solidarietà nei confronti di chi ha subito una violenza odiosa e vigliacca da parte dei no vax", continua Draghi.

Scuola: Draghi, avanti con riapertura in presenza

"Ricordate che la scuola in presenza e' sempre stato un obiettivo del governo? Ricordate che a meta' aprile decisi che bisognava ritornare in presenza, decisione accolta da critiche di molti esperti. Fu un successo, abbiamo dato un mese in piu' in presenza agli studenti, vogliamo continuare su quella strada". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa. "Il 91 per cento degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il Green Pass sta andando bene. Vi saranno sicuramente casi in cui ci saranno le foto dei mezzi di trasporto pieni o di cose che non vanno, ma in generale l'impressione e' che la preparazione sia stata accurata e ben fatta e insomma il governo non abbia passeggiato in estate", ha osservato.

DRAGHI "INCONTRO CON LAMORGESE E SALVINI POTREBBE ESSERE INTERESSANTE"

"Incontro a tre con Lamorgese e Salvini? Secondo me potrebbe essere interessante, se la ministra Lamorgese vorra' si fara' volentieri, magari non in tv o in streaming". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario DRAGHI, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. "Questo governo sta in piedi perche' il parlamento lo vuole, i processi con cui questo governo agisce e quelli con cui il parlamento decide sono integrati, poi il chiarimento politico viene risolto a livello dei partiti", ha aggiunto.

Draghi: "Governo non ha passeggiato durante l'estate"

Draghi: "Con Macron si parlerà di Afghanistan, di Europa, di Libia"

"Con il presidente francese Emanuel Macron si parlerà di Afghanistan, di Europa, di Libia. Sarà una conversazione a tutto tondo. Bisogna concentrare l’attenzione sul futuro immediato. Dobbiamo aiutare gli afghani”. Continua Mario Draghi, anticipando i temi dell'incontro a Marsiglia con Macron e ringraziando poi tutto il personale italiano che ha permesso di completare il piano d'evacuazione da Kabul.

Draghi: "Priorità aiutare Afghanistan"

DRAGHI "QUALCOSA ANDRÀ STORTO MA CE L'ABBIAMO MESSA TUTTA"

"Sicuramente qualcosa andra' storto ma noi ce l'abbiamo messa tutta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario DRAGHI, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.

Governo: Draghi, economia cresce anche piu' delle aspettative"

Riguardo la situazione economica, Draghi commenta: "L'economia continua a crescere, cresce anche molto di più di quanto ci si fosse aspettati, basta andare a vedere le cifre che il Mef aveva previsto nei documenti ufficiali a marzo di quest'anno. Anche questo ci dà un forte incoraggiamento. Il mercato del lavoro va bene. Se non sbaglio c'è circa mezzo milione di occupati in più, l'occupazione in generale non mostra cenni di cedimento".

Draghi: "Non adagiamoci su rimbalzo economia"

"Non dobbiamo compiacerci troppo di queste cifre dell'economia, questo è in parte un grande rimbalzo. Chi è caduto di più rimbalza di più", così Draghi durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

AFGHANISTAN: DRAGHI, 'UE ABBASTANZA ASSENTE, MA HA FATTO MOLTO SUL PIANO UMANITARIO'

Sull'Afghanistan "indubbiamente l'Unione europea è stata abbastanza assente", ma "qualcuno è stato concludente?" In ogni caso "sul piano umanitario ha fatto molto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario DRAGHI, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

AFGHANISTAN: DRAGHI, 'G20 SI FARA', DOPO ASSEMBLEA ONU MA NESSUNO HA LA 'MAPPA''

Il G20 sull'Afghanistan "continuo a pensare che si farà, dopo l'Assemblea delle Nazioni unite, anche se non è il momento in cui qualcuno può dire 'ho delle strategie chiare', nessuno ha la mappa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario DRAGHI, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri