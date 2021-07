Draghi ignora la lite M5S tra Conte e Grillo. Il governo va avanti comunque

Lo scontro tra Grillo e Conte agita il governo. Trema l'esecutivo per la probabile rottura del M5S. Si sono sprecati in questi giorni i titoloni di quotidiani e telegiornali sulle possibile ripercussioni politiche dell'implosione della galassia pentastellata. Niente di vero. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il presidente del Consiglio Mario Draghi è "assolutamente sereno", "per nulla preoccupato" e "del tutto disinteressato" di fronte alla guerra tra il fondatore dei 5 Stelle e il suo predecessore a Palazzo Chigi. Il capo del governo va avanti dritto per la squadra con i tanti obiettivi e le numerose sfide, dalle vaccinazioni che hanno subito un rallentamento alle riforme e ai provvedimenti economici molti dei quali legati al Recovery Plan.

Prima di tutto Draghi sa che, comunque finisca l'eventuale divorzio a 5 Stelle, la stragrande maggioranza dei parlamentari grillini o ex grillini tutto farà tranne che votare contro il governo. Prima di tutto per motivi di sopravvivenza. Non solo, numeri alla mano, comunque il Centrodestra di governo, il Pd e le altre forze centriste insieme garantiscono una maggioranza solida all'esecutivo. Draghi non ha alcuna intenzione di entrare nelle diatribe del partito di maggioranza relativa (almeno in termini di seggi alla Camera e al Senato, ancora per poco probabilmente) e vive la sfida Grillo-Conte con totale distacco.