Vaccini, Draghi: "Obbligo per gli over 50 sulla base dei dati"

Covid, Draghi in conferenza stampa: "Tutelare la scuola, fondamentale per la democrazia. Principale problema è che ci sono ancora non vaccinati"

...articolo in aggiornamento...

Il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa trasmessa dallo Speciale Tg La 7 ha risposto alle domande in merito alle nuove disposizioni contenitive dei contagi Covid che stanno interessando l'inizio del nuovo anno. "Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose - introduce Draghi -, ma con un approccio diverso rispetto al passato. Siamo cauti certo, ma lo scopo è minimizzare gli effetti economici e sociali soprattutto, perché ragazzi e ragazze ne hanno risentito più di tutti, e da un punto di vista psicologico sia della formazione" continua il premier.

Scuola, Draghi: "Fondamentale per democrazia. Va tutelata"

La scuola "è fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta, non abbandonata. Grazie "al ministro, gli insegnanti, i genitori, "per gli sforzi di oggi e delle prossime settimane e mesi", ha detto il premier in merito alla questione scuola all'interno della conferenza stampa sulle misure varate la scorsa settimana contro il Covid.

Vaccini:, Draghi: obbligo over 50 sulla base dei dati

L'obbligo dei vaccini per gli over 50 "lo abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha piu' di 50 anni corre maggiori rischi, le terapie intensive sono occupate per i due terzi dai non vaccinati". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.