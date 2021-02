Draghi, Meloni: "No alla fiducia. Ok Giorgetti-Brunetta, ma sinistra traina"

"Abbiamo convocato la direzione nazionale del partito e la proposta che faro è quella di votare contro il nuovo governo”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24, ribadisce il suo no all'esecutivo dell'ex presidente della Bce che ieri ha giurato al Quirinale. "Ho sempre tenuto una posizione molto chiara, ho sempre detto che noi di Fratelli D’Italia saremmo stati all’opposizione di questo governo, e che sul tipo di opposizione da fare avremmo valutato il quadro", ha aggiunto Meloni. "In ogni caso non avremmo mai votato la fiducia al governo Draghi”.

"E' esecutivo compromesso, sfido a vedere 'migliori'". "Io in solitudine? Non penso di essere in solitudine, ci sono milioni di persone in Italia che guardano attoniti al nuovo governo. Vedo un esecutivo di compromesso tra i partiti politici, sfido a dire che alcuni siano i migliori", dice poi la leader di Fdi che mette "in dubbio le competenze di Roberto Speranza e di Luciana Lamorgese".

"Bene Giorgetti e Brunetta ma sinistra traina". "Speriamo Giorgetti possa fare bene, glielo auguro ma quando hai il ministro del Lavoro che ti fa le norme sul lavoro, che ci facciamo con il decreto dignita'?", ha spiegato poi la Meloni. E sui tre ministri di Forza Italia ha aggiunto: "A Brunetta, che conosco da molto tempo, auguro di fare bene. Pero' il ministro della Pubblica amministrazione e' un ministero senza portafoglio, esattamente come gli altri due ministeri", ricordando che "quelli con portafoglio hanno maggiore capacita' di incidere nel governo, se non altro perche' hanno piu' risorse da spendere". Quindi ha concluso: "Spero che possano fare bene. Per quello che possiamo, alle idee di centrodestra daremo ovviamente una mano, pero' mi pare che il governo sia molto spostato a sinistra".

"A FI solo ministeri senza portafoglio". "Auguro di fare bene a Renato Brunetta al ministero della PA ma si tratta di un ministero senza portafoglio, cosi come gli altri assegnati a Forza Italia", ha concluso la leader di Fdi, ricordando di essere stata a sua volta ministro senza portafoglio in un precedente governo. "I ministeri più pesanti, affidati a Pd e Leu per esempio, sono quelli che hanno maggiore capacità di incidere nell'azione di governo perchè hanno risorse da spendere", ha spiegato Meloni.