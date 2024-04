"Ecco quali sono le maledizioni del Pd (che sono la fortuna di Meloni)"

"Da tangentopoli fino al Mondo di Mezzo tutte le piccole e grandi inchieste sulla corruzione politica hanno sempre avuto due pesi e due misure, colpendo la destra e risparmiando la sinistra, e in particolare il PD, dalle conseguenze più gravi. Questa impunità, unita al vecchio complesso di superiorità della sinistra, hanno sempre impedito alla classe dirigente del PD di farsi seri esami di coscienza per impedire la crescita del più importante e ramificato sistema clientelare che esiste nella politica italiana.

Così, un partito inconsapevole delle proprie degenerazioni è diventato il portabandiera del politically correct, che è proprio lo schermo moralistico che alimenta il complesso di superiorità e copre lo specchio dei propri difetti.

Se poi arriva una marziana come Elly Schlein, mille miglia lontana dagli interessi del popolo italiano, il capolavoro è perfetto per consegnare a Giorgia Meloni l’opposizione più debole e risibile.

CON UN PD COSÌ, IL CENTRODESTRA POTREBBE GOVERNARE PER MILLE ANNI!

A meno che gli italiani non scoprano la voglia di Indipendenza!". Queste le dichiarazioni di Gianni Alemanno, Segretario del movimento Indipendenza.