Elezioni Calabria, de Magistris si candida. E' stato magistrato a Catanzaro

"Mi candido a Presidente della Regione Calabria". Cosi in una nota il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. De Magistris e' oggi in Calabria. E' sindaco di Napoli da due mandati. Il primo iniziato il primo giugno del 2011, quando e' stato sostenuto da Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Partito del Sud e una lista civica, Napoli e' tua. Il secondo dal 5 giugno 2016, quando e' appoggiato da 12 liste, una che raggruppa PRC, Sel, una lista Tsipras e Pci, poi ancora Italia dei Valori e Federazione dei Verdi, con Repubblicani democratici, tre liste civiche di ispirazione meridionali e cinque altre liste civiche.

Dal 2015 e' anche sindaco della citta' metropolitana. De Magistris fu, tra le altre cose, anche magistrato a Catanzaro dal '98 al '02. Il 17 giugno 2020 aveva ufficializzato, dopo vari tentennamenti, la intenzione di non candidarsi alle elezioni regionali contro Vincenzo di Luca e di non presentare liste. De Magistris e' gia' stato pm in Calabria come detto, ed e' calabrese sua moglie, Maria Teresa Dolce. Se in Calabria si votera' l'11 aprile prossimo, data finora ufficiale, Napoli sara' senza sindaco per alcuni mesi.