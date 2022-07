Elezioni, Calenda: alleanze? Modello Roma più naturale. Decidiamo entro lunedì

Elezioni: Calenda: "Coalizione Pd o centro? Decidiamo entro lunedì"

"Non possiamo sbagliare la decisione sulla corsa in coalizione al centro o con il Partito democratico. Da questa decisione dipende la possibilita' di contendere la vittoria, che non reputo affatto certa, alla destra e di dare al paese un governo decoroso. Le variabili sono molte e complesse". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "La cosa piu' naturale per noi - aggiunge - sarebbe il modello Roma. Anche perche' la decisione del Pd di tenere dentro partiti che non hanno votato la fiducia a Draghi e ex 5S non ci convince per nulla. Pero' la legge elettorale e' quella che e', e la campagna dura un mese. Entro lunedi' decideremo", annuncia. "Non siamo affatto equidistanti da Pd e Forza Italia - aggiunge in un altro tweet -. Ho sempre pensato che Liberali, socialdemocratici e popolari, avrebbero dovuto governare insieme emarginando gli estremisti. Letta ha chiuso con i 5S, Berlusconi è diventato la ruota di scorta della Lega putiniana".

Elezioni: Calenda ritwitta Rossi, no a Pd a trazione grillina

"Certo che se l'alleanza e' con questo Pd a trazione grillina, populista e contiana... Alleanza in Sicilia, alleanza nel Lazio. E poi che altro ancora? Forse bisogna pensarci ancora meglio", twitta Filippo Rossi, leader di Buona Destra che ha aderito ad Azione. Il post e' stato ritwittato dal leader del partito Carlo Calenda-